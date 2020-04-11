Василий Уткин оценил режим самоизоляциии: «Мне такое государство не нужно»

Аргументы Недели → Спорт 13+

11 апреля 2020, 09:50 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Василий Уткин, Dmitry Golubovich/globallookpress.com

Спортивный комментатор и блогер Василий Уткин резко отреагировал на введенные в России меры в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Своим мнением он поделился в эфире программы «Паноптикум» на телеканале «Дождь».

«Я за свой счёт сижу дома, сам себя запер, ещё и за квартиру плачу, все налоги и так далее. Это то, ради чего я отстёгивал налоги каждый месяц лет 30? Я очень разочарован этим обстоятельством, мне такое государство не нужно», - высказал Уткин.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин раскритиковал россиян, которые не соблюдают режим самоизоляции. Супруг Валерии был в шоке от большого количества людей и машин на улицах столицы.