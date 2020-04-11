Все новости >>

Аргументы Недели Спорт 13+

Василий Уткин оценил режим самоизоляциии: «Мне такое государство не нужно»

, 09:50 [ «Аргументы Недели» ]

Василий Уткин оценил режим самоизоляциии: «Мне такое государство не нужно»
Фото: Василий Уткин, Dmitry Golubovich/globallookpress.com

Спортивный комментатор и блогер Василий Уткин резко отреагировал на введенные в России меры в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Своим мнением он поделился в эфире программы «Паноптикум» на телеканале «Дождь».

«Я за свой счёт сижу дома, сам себя запер, ещё и за квартиру плачу, все налоги и так далее. Это то, ради чего я отстёгивал налоги каждый месяц лет 30? Я очень разочарован этим обстоятельством, мне такое государство не нужно», - высказал Уткин.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин раскритиковал россиян, которые не соблюдают режим самоизоляции. Супруг Валерии был в шоке от большого количества людей и машин на улицах столицы.

БА

Общество

В Москве умерли еще восемь пациентов с коронавирусом. Одному было 39 лет

В Москве умерли еще восемь пациентов с коронавирусом. Одному было 39 лет

Оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил, что в Москве скончались восемь пациентов с диагностированным у них коронавирусом нового типа. Кроме того, возраст умерших варьируется от 39 до 84 лет.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью