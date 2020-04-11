Пригожин негативно отнесся к большому количеству людей на улицах города в период самоизоляции

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11 апреля 2020, 07:49 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Иосиф Пригожин, Komsomolskaya Pravda/ globallookpress.com

Российский продюсер Иосиф Пригожин раскритиковал поведение москвичей в период самоизоляции. Выбравшись впервые за три недели на улицу, супруг Валерии удивился большому количеству людей и машин.

«Это повергло меня просто в шок. Мне хочется понять, куда все эти люди едут … Я не понимаю, как можно игнорировать призывы оставаться дома», - высказал продюсер.

По его словам, Россия может пойти по «итальянскому сценарию» из-за «безалаберного» и «безответственного» отношения к проблеме. При этом Пригожин отметил, что руководство страны будет вынуждено ужесточить меры в борьбе с новой инфекцией.

«Ребята, ну, что вы делаете? Куда вы все претесь? Почему вы не хотите посидеть немного дома, взаперти? Почему обязательно нужна палка для всех? Я, правда, не понимаю, кто еще должен вам сказать?» - обратился он к народу.

Кроме того, он уверен, что люди готовы винить в ухудшении ситуации кого угодно, но не себя.

Ранее актер Милош Бикович рассказал о режиме самоизоляции в Сербии и призвал население «второй своей родины» - России отказаться на время от дружеских посиделок и шашлыков.