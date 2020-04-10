Актер Милош Бикович рассказал о ситуации с коронавирусом в Сербии: «Уже почти месяц я в изоляции. Все устали»

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10 апреля 2020, 14:59 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Милош Бикович, Ekaterina Tsvetkova/globallookpress.com

Популярный в России актер Милош Бикович поделился с поклонниками своим мнением о режиме самоизоляции в Сербии. По его словам, он сейчас находится на природе, но тоже устал без привычного ритма жизни.

«Уже почти месяц я в изоляции... Хоть и на природе, но устал от этого. Все устали. Это сложно, потому что мы не можем жить привычной жизнью... Но надо потерпеть, иначе результаты будут катастрофическими», - рассказал он.

Бикович отметил, что Сербия находится на пике коронавирусной эпидемии, но от мер предосторожности пока отказываться не стоит. Актер признался, что среди его знакомых есть зараженные и умершие: «Эта зараза - не выдумка».

«На моей второй родине все началось чуть позже. А когда закончится, зависит от вас и вашей дисциплины. Просто нужно отказаться на этот период от шашлыков и дружеских посиделок», - обратится он к российским гражданам.

Бикович уверен, что нужно время и все пройдет, а пока надо бережнее относится к своему здоровью и окружающих.

Ранее экс-супруга популярного актёра Павла Прилучного актриса Агата Муцениеце рассказала, как проходит ее самоизоляция.