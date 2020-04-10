Агата Муцениеце в слезах рассказала о серьезном конфликте с Павлом Прилучным: «Он не в адеквате. Я не могу его остановить»

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10 апреля 2020, 13:49 [ «Аргументы Недели» ]

Фото:Агата Муцениеце, Instagram

Экс-супруга популярного актёра Павла Прилучного актриса Агата Муцениеце пожаловалась поклонникам на «неадекватное поведение» мужа. По ее словам, он довел до слез ее и детей, выбросил ее телефон и осмелился поднять руку.

«Пандемия дается плохо. Почему я пишу с аккаунта мамы — Паша забрал мой телефон, выбросил его на улицу. Он довел детей до слез. Он поднимал на меня руку. Он не в адеквате. Я не могу его остановить, он во время пандемии выгоняет нас из дома, говорит: "Уезжайте на …". Так что мы завтра уедем в квартиру», - высказала в слезах актриса.

Муцениеце добавила, что не может найти другого «оружия» против Паши, как публичное обращение. Она отметила, что ей «надоело прикрывать его зад», к тому же на протяжении десяти дней он пьет алкоголь «в немереных количествах». Актриса объяснила, что она просто вела прямой эфир и это произошло.

Ранее Агата Муцениеце назвала причину развода.

