У Генпрокуратуры вызвало интерес внесение букмекеров в перечень системообразующих компаний

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14 апреля 2020, 16:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Генпрокуратура РФ

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Генпрокуратурой поручено выяснить, как в перечень организаций, которым может быть предоставлена государственная финансовая помощь, обещанная в связи с пандемией COVID-19, могли попасть букмекерские конторы.

"Получена информация о включении ряда организаций, в том числе осуществляющих букмекерскую деятельность, в перечень системообразующих предприятий на основании ранее утвержденных критериев", - отмечает пресс-служба Генпрокуратуры. По поручению ведомства Минэкономразвития предстоит оценить необходимость разработки новых критериев для списка системообразующих компаний.

Ранее Владимир Путин на совещании с руководителями субъектов РФ по противодействию коронавирусу определил российские компании, которым власти в связи с кризисом из-за COVID-19 должны помогать в первую очередь.

