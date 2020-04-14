У Генпрокуратуры вызвало интерес внесение букмекеров в перечень системообразующих компаний

Генпрокуратурой поручено выяснить, как в перечень организаций, которым может быть предоставлена государственная финансовая помощь, обещанная в связи с пандемией COVID-19, могли попасть букмекерские конторы.
"Получена информация о включении ряда организаций, в том числе осуществляющих букмекерскую деятельность, в перечень системообразующих предприятий на основании ранее утвержденных критериев", - отмечает пресс-служба Генпрокуратуры. По поручению ведомства Минэкономразвития предстоит оценить необходимость разработки новых критериев для списка системообразующих компаний.
Ранее Владимир Путин на совещании с руководителями субъектов РФ по противодействию коронавирусу определил российские компании, которым власти в связи с кризисом из-за COVID-19 должны помогать в первую очередь.