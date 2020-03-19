Букмекерские афёры. Стоит ли доверять букмекерам в России

Аргументы Недели → Общество 13+

19 марта 2020, 21:53 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: соцсети

Букмекерские конторы – весьма опасные заведения, в которых можно не только обрести выигрыш, но и поставить под удар всю свою жизнь. Многие любители азарта не могут получить свой выигрыш даже через суд, не говоря уже о других способах. Популярность этих букмекерских контор зашкаливает только из-за того, что проводится постоянная рекламная политика.

А ещё у них нередко привлекательный дизайн сайт и вроде бы дружественный персонал. Везде и всюду только и говорят о том, как классно получать выигрыши от какого-нибудь сообщества вроде «1-Xbet». Youtube просто напичкан подобной рекламой. Ни кино не посмотришь спокойно, ни клипы популярных сингеров. Если играть в большинстве контор с небольшими депозитами, то всё ещё ничего, и успех вполне можно заработать, но если дело коснётся серьёзных инвестиций, беды не избежать. Вывести средства получится не у всех.

«Законным» воровством грешат многие букмекерские компании. У них отличная юридическая поддержка, которая сразу же спишет любую махинацию на «нечестную игру» или ещё какую-нибудь ошибку. Для многих получить свой выигрыш – задача невыполнимая. В новостях то и дело звучат сведения об обманутых игроках. Охрана этих компаний даже не пускает в свои заведения прессу. Это, как правило, приводит к потасовкам. Ведь те, кто охраняют такие организации, частенько набираются из «безбашенных ребят» с сомнительным прошлым. Нечестные операции букмекеров нередко доводят людей до отчаяния. А отчаянье, как известно, приводит к трагедии. Вот от того и случаются массовые ограбления. Страдают охранники букмекерских контор и весь персонал. Разъярённые игроки устраивают настоящие погромы. Ситуация с подобными заведениями весьма тяжёлая и в наши дни.

В России полным-полно подобных ситуаций. И создаётся вопрос, а зачем тогда вообще испытывать судьбу и ставить свою жизнь под тяжёлый удар? Не лучше ли вообще не заниматься подобным делом? Азартные игры – опасное занятие, нередко приводящее к гибели человека. Ломаются судьбы не только игроков, но и всех членов их семей. Поэтому любителям экстремальных ситуаций стоит серьёзно призадуматься и сделать для себя соответствующие выводы.