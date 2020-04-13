Шесть тысяч москвичей с подозрением на коронавирус лечатся дома

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13 апреля 2020, 22:19 [ «Аргументы Недели» ]

pixabay.com

В столице более 6 тысяч человек проходят лечение от новой коронавирусной инфекции дома, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

Если состояние таких заболевших ухудшается, то их доставляют в больницы, но их количество минимально.

За прошедшие два с половиной месяца в Москве было проведено более 315 тысяч тестов на коронавирус. За последние 3 недели на дому медиками было взято более 160 тысяч анализов.

Оперативной штаб по борьбе с инфекцией опубликовал график, на котором показано, как менялось количество выздоровевших и зараженных коронавирусом нового типа в Москве.

Глава российского государства Владимир Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в РФ меняется не в лучшую сторону.