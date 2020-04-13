Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

Оперштаб показал, как менялось количество заболевших коронавирусом в Москве

, 11:28 [ «Аргументы Недели» ]

Оперштаб показал, как менялось количество заболевших коронавирусом в Москве
фото: pixabay.com

Оперативной штаб по борьбе с инфекцией опубликовал график, на котором показано, как менялось количество выздоровевших и зараженных коронавирусом нового типа в Москве.

Данные представлены на официальном канале штаба Вконтакте.

График начинается с 26 марта, когда общее количество зараженных составляло 546 человек и завершается 13 апреля – 11513. При этом на изображении показана подробная динамика прироста заболевших, а также число выздоровевших за каждые сутки.

Ранее сообщалось, что общее количество зараженных в России увеличилось на 2 558 человек и составило 18 328, из них 1470 – выздоровели, 148-умерли.

БА

Общество

Цифровые пропуска на поездки по Москве станут обязательными с 15 апреля

Цифровые пропуска на поездки по Москве станут обязательными с 15 апреля

Если вы передвигаетесь пешком и соблюдаете ограничения, установленные указом Мэра Москвы № 12-УМ, цифровой пропуск вам не понадобится. Если вы передвигаетесь на работу или едете в транспорте в личных целях, вам понадобится пропуск.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью