Число новых случаев заражения COVID-19 в России превысило 2500

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13 апреля 2020, 10:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

COVID-19, pixabay.com

Утром в понедельник, 13 апреля, стало известно, что количество новых случаев заражения коронавирусом на территории России за минувшие сутки превысило 2500. Об этом сообщили сегодня в оперштабе.

Согласно последним данным оперативного штаба по контролю и мониторингу распространения коронавирусной инфекции, за прошедшие 24 часа число заразившихся COVID-19 в России увеличилось на 2 558 и составило 18 328 человек. Накануне сообщалось о 15 770 заболевших.

За минувшие сутки по выздоровлению в стране выписали 179 человек, за весь период – 1 470 пациентов. За 23 часа скончались 18 пациентов с диагнозом "коронавирусная инфекция". За весь период в России умерло 148 человек.