Еще 150 пациентов вылечились от COVID-19 в Москве

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13 апреля 2020, 09:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

анализ крови, pixabay.com

Утром в понедельник, 13 апреля, стало известно, что в Москве еще 150 пациентов вылечились от коронавируса нового типа. В общей сложности в столице Российской Федерации выздоровели 837 человек.

Ранее оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил, что на территории Москвы скончались десять пациентов с диагностированным COVID-19.

Отмечается, что все умершие страдали от двусторонней пневмонии. Возраст пациентов варьировался от 39 до 80 лет. Уточняется, что у 39-летнего мужчины было сопутствующее заболевание – гипертония.