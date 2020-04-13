Еще 150 пациентов вылечились от COVID-19 в Москве

Утром в понедельник, 13 апреля, стало известно, что в Москве еще 150 пациентов вылечились от коронавируса нового типа. В общей сложности в столице Российской Федерации выздоровели 837 человек.
Ранее оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил, что на территории Москвы скончались десять пациентов с диагностированным COVID-19.
Отмечается, что все умершие страдали от двусторонней пневмонии. Возраст пациентов варьировался от 39 до 80 лет. Уточняется, что у 39-летнего мужчины было сопутствующее заболевание – гипертония.