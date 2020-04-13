В Москве число умерших от коронавируса выросло до 82

Оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил, что в Москве скончались десять пациентов с диагностированным у них коронавирусом нового типа. Об этом стало известно в воскресенье, 12 апреля.
Отмечается, что у всех умерших «был подтвержден диагноз двусторонняя пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию». При этом возраст пациентов варьируется от 39 до 80 лет. При этом 39-летниий страдал от гипертонии.
Кроме того, у всех были сопутствующие заболевания, в частности сердечно-сосудистые: кардиомиопатия, последствия инфаркта, атеросклероз.
Общее число умерших от коронавируса в Москве достигло 82.