В Москве число умерших от коронавируса выросло до 82

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13 апреля 2020, 07:51 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил, что в Москве скончались десять пациентов с диагностированным у них коронавирусом нового типа. Об этом стало известно в воскресенье, 12 апреля.

Отмечается, что у всех умерших «был подтвержден диагноз двусторонняя пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию». При этом возраст пациентов варьируется от 39 до 80 лет. При этом 39-летниий страдал от гипертонии.

Кроме того, у всех были сопутствующие заболевания, в частности сердечно-сосудистые: кардиомиопатия, последствия инфаркта, атеросклероз.

Общее число умерших от коронавируса в Москве достигло 82.