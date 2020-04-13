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Владимир Путин заявил об ухудшении ситуации с COVID-19 в стране

, 16:02 [ «Аргументы Недели» ]

Владимир Путин заявил об ухудшении ситуации с COVID-19 в стране
Alexei Druzhinin/Kremlin Pool Владимир Путин

Глава российского государства Владимир Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в РФ меняется не в лучшую сторону. Число заболевших людей увеличивается, у многих тяжелое протекание заболевания.

Как сказал Владимир Путин на совещании о санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ, ближайшие недели станут определяющими. Все действия властей должны быть выстроены оптимальным образом, с запасом и с учетом всех факторов.

На данный момент, в Российской Федерации 18 328 случаев заражения новым коронавирусом, за минувшие сутки выявлено 2558 случаев заражения COVID-19 в 62 регионах.

НС

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