Перечислены регионы, где выявили новые случаи заражения коронавирусом

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13 апреля 2020, 12:06 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

В России за минувшие сутки выявлено 2558 случаев заражения коронавирусом нового типа в 62 регионах. Об этом в понедельник, 13 апреля, сообщил оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

«Москва – 1355, Московская область – 495, Санкт-Петербург – 121, Тверская область – 44, Краснодарский край – 41, Нижегородская область – 30, Ростовская область – 26, Красноярский край – 25, Республика Башкортостан – 23, Оренбургская область – 20, Рязанская область – 18, Пензенская область – 17, по 16 – Ленинградская область, Республика Мордовия и Ульяновская область, по 15 - Курская область, Кабардино-Балкарская Республика, Чувашская Республика, Кировская область и Тюменская область, Хабаровский край – 14, Владимирская область – 13, Ставропольский край – 12, по 11 - Воронежская область, Тульская область и Республика Татарстан, по 10 - Калужская область и Республика Марий Эл, по 8 - Новгородская область и Новосибирская область, по 7 - Архангельская область, Свердловская область и Иркутская область, по 6 - Ивановская область, Липецкая область, Волгоградская область и Забайкальский край, Калининградская область – 4, Республика Крым – 1». – уточнили в ведомстве.

Кроме того, рост зараженных наблюдается в следующих регионах: Орловская область, Псковская область, Республика Ингушетия, Самарская область, Смоленская область, Ямало-Ненецкий АО, Республика Бурятия, Томская область, Приморский край, Челябинская область, Республика Саха (Якутия), Карачаево-Черкесская Республика, Чеченская Республика, Саратовская область, Алтайский край, Кемеровская область, Брянская область, Республика Карелия, Вологодская область, Астраханская область, Омская область, Магаданская область и Еврейская АО. Там зафиксировано от 1 до 5.