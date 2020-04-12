Космонавт посоветовал, как провести время в самоизоляции

Аргументы Недели → Общество 13+

12 апреля 2020, 18:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РенТВ

Фото: pixabay.com

Космонавт из Казахстана Айдын Аимбетов рассказал, на что стоит тратить свободное время на самоизоляции. Он напомнил, что в космосе возможности куда более ограничены.

Аимбетов подчеркнул, что космонавты проводят на МКС от полугода до года. Хотя возможность связаться с Землей есть, они все равно скучают вдали от родных и близких. «Им ни на прогулку выйти, ни на балкон подышать свежим воздухом. А глядя на Землю из космоса и видя, как она беззащитна и красива, еще сильнее начинаешь ценить нашу земную и яркую жизнь», - сказал он. Космонавт посоветовал занимать себя на время самоизоляции саморазвитием и общением с членами семьи.