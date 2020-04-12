Космонавты с МКС поздравили россиян с Днем космонавтики

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12 апреля 2020, 12:52 [ «Аргументы Недели» ]

фото и видео- Роскосмос

Роскосмос опубликовал видеозапись поздравления космонавтов, находящихся на МКС, с Днем космонавтики.

12 апреля - День космонавтики. Сейчас в составе экипажа экспедиции МКС-62 работают космонавты Олег Скрипочка, Анатолий Иванишин и Иван Вагнер.

Олег Скрипочка начал поздравление, вспомнив первого космонавта Юрия Гагарина. «Ровно 59 лет назад советский космонавт Юрий Алексеевич Гагарин стал первым», — сказал он.

Анатолий Иванишин продолжил: «Наша страна, победив в тяжелой и изнурительной войне, показала всему миру свой научный и технологический потенциал, а наши ученые — умение выполнять сложнейшие задачи в самые короткие сроки».

59 лет назад весь мир облетело сообщение ТАСС, начинающееся словами: «12 апреля 1961 года в Советском Союзе выведен на орбиту вокруг Земли первый в мире космический корабль-спутник „Восток“ с человеком на борту. Пилотом-космонавтом космического корабля-спутника "Восток" является гражданин Союза Советских Социалистических Республик летчик майор Гагарин Юрий Алексеевич».

Космический полет Гагарина длился 108 минут.