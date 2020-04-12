Коронавирус 12 апреля: масштабное бедствие в США и тестирование вакцины на добровольцах в РФ

Число инфицированных коронавирусом в мире достигло 1 786 185 человек. Погибли 108 902 зараженных, вылечились – 406 171. На сегодняшний день различают три типа вируса COVID-19. На въездах в Москву тем временем дежурят полицейские.

Вчера Трамп ввел режим «масштабного бедствия» во всех 50 штатах из-за пандемии COVID-19. В истории страны по всей территории страны такой режим объявляется впервые. В Америке от коронавируса уже погибли более 20 тысяч человек.

Коронавирус мутировал по мере распространения. Сейчас уже различают три типа вируса – А, В и С. К выводу пришли исследователи из Кембриджа, которые проанализировали «генетическую историю» коронавируса нового типа. А значит изначальный штамм вируса серьезно мутировал. Анализ штаммов показал, что тип А – исходный вирус, который передался людям от летучих мышей через ящериц – не был самым распространенным в Китае. Эта вариация обычно встречается в США и Австралии. Тип А, по-видимому, мутировал в тип В, который затем развился в тип С. Согласно исследованию генотипов вируса, эпидемию в Китае вызвал тип В. Тип C, "дочерний штамм" типа B, уже возник за пределами Китая и встречается в основном у жителей Европы. С одной стороны он приспосабливается к новым условиях, с другой – его способность к распространению постепенно ослабевает, считают ученые.

Парад в честь Дня Победы обязательно состоится, заявил Песков. Хотя и дату его проведения могут передвинуть на другой срок.

Учены считают, что дистанция в 1,5 метра не спасает от коронавируса. Безопасную дистанцию между людьми при коронавирусе определили ученые из Технического университета Эйндховена (Нидерланды) и Левенского католического университета (Бельгия). Расстояние в 1,5-2 метра помогает не допустить распространения коронавируса в закрытом помещении, в неветряную погоду или при спокойном перемещении людей. В других случаях дистанция должна быть не менее 4-5 метров, при беге или медленной езде на велосипеде – 10 метров, а при быстрой езде – 20 метров.

На всех въездах в столицу дежурят полицейские. Сотрудники ГИБДД уточняют у автомобилистов причину въезда в Москву. Также сейчас круглосуточно полицейскими проводится патрулирование всех районов столицы. МВД призывает граждан к сознательности, соблюдению режима самоизоляции.

В РФ формируют группы добровольцев для испытания вакцины от коронавируса. Первые 60 человек уже отобраны. «У нас уже формируются группы, есть очень много желающих, нам поступают звонки от добровольцев, от жителей как Новосибирской области, так и других регионов, которые желают быть первыми, первыми получить защиту от новой коронавирусной инфекции … И в том числе есть желающие среди самих разработчиков этих вакцин, поскольку они уверены и в эффективности, и в безопасности», – поделился Генеральный директор государственного научного Центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов в фильме «Опасный вирус-2» на канале «Россия-1».

В сеть попало видео с пробкой из машин «скорой помощи» по пути в подмосковные Химки. Как объяснили в оперативном штабе по борьбе с пандемией коронавируса, медицинские автомобили везут людей в центр Федерального медико-биологического агентства (ФМБА). В оперштабе говорят, что в последние дни из-за сложной эпидемиологической обстановки поток пациентов увеличился, и все московские стационары и станции скорой и неотложной медпомощи работают в усиленном режиме. Жители Подмосковья рассказывают, что пациентов из Москвы "скорые" начали привозить в Коломну, где оборудовано специальное инфекционное отделение для приема зараженных коронавирусом.

Мошенники наживаются на россиянах и рассылают им сообщения о «штрафах» за нарушение карантина. Сообщения приходили на телефоны по специально настроенной выборке. В рассылке мошенники указывали конкретные фамилию, имя и отчество. К сообщению «Вы нарушили режим самоизоляции, оплатите штраф!» прилагается подробная инструкция, куда перечислять деньги. SМS преступники подписывают Федеральной службой исполнения наказаний. В случае совершения звонка осуществлялся перевод на несуществующую справочную службу МВД России, где ему отвечает оператор и настоятельно рекомендует не усугублять вину.