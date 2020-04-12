Трамп объявил «масштабное бедствие» из-за пандемии коронавируса во всех 50 штатах США

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12 апреля 2020, 07:45 [ «Аргументы Недели» ]

Дональд Трамп, фото: facebook.com/DonaldTrump/

Президент США Дональд Трамп в субботу, 11 апреля, ввел режим «масштабного бедствия» (major disaster) в Вайоминге. Заместитель пресс-секретаря американского президента Джадда Дира отметила, что впервые в истории США «масштабное бедствие» объявлено по всей территории страны, во всех 50 штатах.

Губернатор Вайоминга Марк Гордон официально обратился к Дональду Трампу с просьбой о введении режима в штате в минувший четверг. На тот день в Вайоминге было зафиксировано более 200 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Как объяснял Гордон, «несмотря на то, что Вайоминг не дошел до таких ужасных ситуаций, как в некоторых штатах, эта режим major disaster поможет подготовиться и мобилизовать ресурсы, когда они нам потребуются».

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