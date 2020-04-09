Медсестра из Нью-Йорка рассказала, о работе в палате интенсивной терапии: От коронавируса умирает много молодых людей

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9 апреля 2020, 08:40 [ «Аргументы Недели» ]

pixabay.com

Медсестра из Нью-Йорка Александра Масиас рассказала на своей странице в Facebook о страшных последствиях эпидемии коронавируса в крупнейшем городе США. По последним данным, за сутки в США жертвами коронавируса стали около двух тысяч человек.

Медсестра Александра Масиас сейчас работает в импровизированной палате интенсивной терапии. По ее словам, заразившиеся коронавирусом поступают в отделение ежедневно. Но не хватает персонала, не хватает опытных сотрудников, не хватает припасов. "Кто на Земле может иметь достаточно опыта для такого количества больных?!", - считает Александра.

Она рассказала, что поддерживает своих пациентов, пока они не умрут. "Никто еще не покинул наше отделение, кроме как в мешке для трупов", - поделилась медсестра. Масиас отметила, что из умерших были молодыми здоровыми людьми, до заражения коронавирусом "Сильные люди, физически крепкие. Те, кто даже работал в пяти местах одновременно, пока COVID-19 не убил их. Этот вирус убивает людей", - говорит Александра. "Я не могу заставить вас что-либо делать, но призываю прислушиваться к нам, медикам, и принять это всерьез", - обратилась медик.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в США коронавирусная инфекция диагностирована почти у 420 тысяч человек. Более 14 тысяч человек скончались.



Нью-Йорк находится в эпицентре пандемии коронавируса в США. По последним данным, за минувшие сутки в штате Нью-Йорк скончались 779 человек. Дональд Трамп обвинил ВОЗ.