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Помпео заявил, что США пересматривают финансирование ВОЗ

, 08:17 [ «Аргументы Недели» ]

Помпео заявил, что США пересматривают финансирование ВОЗ
pixabay.com

Американские власти намерены пересмотреть объем финансирования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Госсекретарь США Майк Помпео пояснил решение Белого дома: ВОЗ должна работать и давать результаты, а они пока не видны, - сообщает kp.ru.

Президент США Дональд Трамп ранее обвинил ВОЗ в отсутствии результата деятельность организации по предотвращению пандемии коронавируса COVID -19 в его стране. По его мнению, организация слишком много времени уделила Китаю. Он упрекнул ВОЗ в том, что Америка выделяет организации огромные денежные средства и пригрозил снизить финансирование.
Теперь Помпео заявил о пересмотре Белым домом объема финансирования ВОЗ. 

В США от COVID-19 за сутки скончались почти две тысячи человек. Этот показатель стал наивысшим с момента начала эпидемии в стране.

Всего в мире коронавирусной инфекцией заражены более 1,5 миллиона человек.

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