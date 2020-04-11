Дистанция в 1,5 метра не спасет от коронавируса, считают ученые

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11 апреля 2020, 22:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: "Российская газета"

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Безопасную дистанцию между людьми при коронавирусе определили ученые из Технического университета Эйндховена (Нидерланды) и Левенского католического университета (Бельгия). И это не 1,5 - 2 метра.

Как объяснили специалисты, если оказаться в воздушном кильватере бегуна, велосипедиста или быстро проходящего мимо человека, то окажешься в облаке микроскопических капель.

Причем это не связано с тем, что человек кашляет, или чихает. Ему достаточно активно дышать. Также капли могут перенестись под воздействием ветра. Имеет значение не только скорость впереди идущего, но и того, кто идет за ним или хочет его обогнать, следует из доклада исследователей, передает "Российская газета".

Расстояние в 1,5-2 метра помогает не допустить распространения коронавируса в закрытом помещении, в неветреную погоду или при спокойном перемещении людей. В других случаях дистанция должна быть не менее 4-5 метров, при беге или медленной езде на велосипеде – 10 метров, а при быстрой езде – 20 метров.