В России запущен сервис, позволяющий получить бесплатную консультацию у врачей не выходя из дома

Аргументы Недели → Общество 13+

11 апреля 2020, 21:51 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]

онлайн консультации, фото: соцсети

Телемедицинский сервис «Доктор рядом» совместно с ВЭБ.РФ запустили проект, в рамках которого жители нашей страны могут бесплатно дистанционно проконсультироваться с врачами 12 ключевых специальностей. Спросить можно о любой проблеме со здоровьем - будь то коронавирусная инфекция или другое заболевание и симптомы.

Дистанционные врачебные консультации появились задолго до вспышки COVID-19, но именно сейчас, когда большая часть жителей России соблюдает условия самоизоляции, очень важен удаленный доступ к медицинской помощи.

В рамках проекта можно получить консультации

терапевта, педиатра, кардиолога, невролога, гастроэнтеролога, эндокринолога, гинеколога, уролога, травматолога-ортопеда, ЛОРа, дерматолога, аллерголога-иммунолога.

Врачи удаленно проконсультируют пациента в любое время дня и ночи.

Воспользоваться услугами телемедицины можно разными способами:

С помощью мобильного приложения

— скачайте приложение «Доктор рядом Телемед»,

— зарегистрируйтесь (регистрация займет пару минут),

— введите промокод VEBMED,

— выберите врача и получите консультацию.

С помощью компьютера

— перейдите по ссылке telemed.drclinics.ru,

— зарегистрируйтесь (регистрация займет пару минут),

— заведите промокод VEBMED,

— выберите врача и получите консультацию.

С помощью федерального телефонного номера

— наберите номер 8 800 550 69 17 — оператор зарегистрирует вас, направит к дежурному терапевту или запишет к врачу узкой специальности.

Сайт проекта veb.dr-telemed.ru

На рынке есть и другие сервисы:

В приложении docdoc можно получить бесплатную консультацию. Но только по поводу коронавирусной инфекции. Ответы на самые частые вопросы уже загружены в приложение. Если этой информации недостаточно, можно написать в чат терапевту или позвонить на горячую линию психологу сервиса.

Информационный сервис «ТЕЛЕДОКТОР 24» предлагает круглосуточную поддержку от лучших специалистов-медиков. Чтобы бесплатно проконсультироваться по вопросам коронавируса, нужно заказать звонок на сайте. Все прочие обращения платные.

Приложение «Здоровье.ру» дает возможность бесплатно пройти онлайн-тест на факторы риска заболевания новой инфекцией, получить персональные рекомендации и загрузить описания симптомов в удобный дневник. Онлайн-консультацию врача также можно получить как в рамках ОСМ, так и платно.

Сервис «Онлайн Доктор» предлагает профессиональные консультации, как врачей общей практики, так и узких специалистов. Доступна бесплатная помощь дежурного врача по вопросам коронавируса. Чтобы ею воспользоваться, нужно ввести промокод CORONA19 на сайте или в приложении.