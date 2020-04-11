В России запущен сервис, позволяющий получить бесплатную консультацию у врачей не выходя из дома

Телемедицинский сервис «Доктор рядом» совместно с ВЭБ.РФ запустили проект, в рамках которого жители нашей страны могут бесплатно дистанционно проконсультироваться с врачами 12 ключевых специальностей. Спросить можно о любой проблеме со здоровьем - будь то коронавирусная инфекция или другое заболевание и симптомы.
Дистанционные врачебные консультации появились задолго до вспышки COVID-19, но именно сейчас, когда большая часть жителей России соблюдает условия самоизоляции, очень важен удаленный доступ к медицинской помощи.
В рамках проекта можно получить консультации
терапевта, педиатра, кардиолога, невролога, гастроэнтеролога, эндокринолога, гинеколога, уролога, травматолога-ортопеда, ЛОРа, дерматолога, аллерголога-иммунолога.
Врачи удаленно проконсультируют пациента в любое время дня и ночи.
Воспользоваться услугами телемедицины можно разными способами:
С помощью мобильного приложения
— скачайте приложение «Доктор рядом Телемед»,
— зарегистрируйтесь (регистрация займет пару минут),
— введите промокод VEBMED,
— выберите врача и получите консультацию.
С помощью компьютера
— перейдите по ссылке telemed.drclinics.ru,
— зарегистрируйтесь (регистрация займет пару минут),
— заведите промокод VEBMED,
— выберите врача и получите консультацию.
С помощью федерального телефонного номера
— наберите номер 8 800 550 69 17 — оператор зарегистрирует вас, направит к дежурному терапевту или запишет к врачу узкой специальности.
Сайт проекта veb.dr-telemed.ru
На рынке есть и другие сервисы:
В приложении docdoc можно получить бесплатную консультацию. Но только по поводу коронавирусной инфекции. Ответы на самые частые вопросы уже загружены в приложение. Если этой информации недостаточно, можно написать в чат терапевту или позвонить на горячую линию психологу сервиса.
Информационный сервис «ТЕЛЕДОКТОР 24» предлагает круглосуточную поддержку от лучших специалистов-медиков. Чтобы бесплатно проконсультироваться по вопросам коронавируса, нужно заказать звонок на сайте. Все прочие обращения платные.
Приложение «Здоровье.ру» дает возможность бесплатно пройти онлайн-тест на факторы риска заболевания новой инфекцией, получить персональные рекомендации и загрузить описания симптомов в удобный дневник. Онлайн-консультацию врача также можно получить как в рамках ОСМ, так и платно.
Сервис «Онлайн Доктор» предлагает профессиональные консультации, как врачей общей практики, так и узких специалистов. Доступна бесплатная помощь дежурного врача по вопросам коронавируса. Чтобы ею воспользоваться, нужно ввести промокод CORONA19 на сайте или в приложении.