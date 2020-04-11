В Белоруссии коронавирусной инфекцией заразились 300 медиков. Больше всего больных в Минске и Витебске

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11 апреля 2020, 16:08 [ «Аргументы Недели» ]

pixabay.com

В Белоруссии более 300 медиков заразились коронавирусной инфекций COVID-19. Больше всего зараженных коронавирусом в Витебске и Минске. Министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник уточнил данные по зараженным врачам и медсестрам.

По его данным, новый вирус лабораторно подтвержден у 301 медика. Караник отметил, что в тех областях республики, где медицинские учреждения были перепрофилированы для приема зараженных коронавирусом пациентов заранее, инфицированных меньше.

Больше всего зараженных коронавирусом в Витебске и Минске. Еще 5 апреля на заседании витебского областного штаба по борьбе с распространением COVID-19 замначальника облздрава Николай Каспирович говорил, что ситуация с коронавирусом в Витебской области «достаточно серьезная».

По последним данным на 11 апреля, коронавирусом в Белоруссии заражены 2 226 человек. За последние сутки число зараженных выросло на 245 человек. Общее число смертей от коронавирусной инфекции в Беларуси - 23 человека, сегодня зафиксировано 4 случая смерти.

В активной фазе болезни находятся 2 031 человека, из них 72 в критическом состоянии. Уровень летальности: 1.03%.

Подтвержденных случаев полного излечения от вируса - 172 человек.

В соцсетях пишут о переполненных больницах, остром дефиците индивидуальных средств защиты для медиков, подписках о неразглашении, которые требуют с врачей. Также пишут о попытках властей замолчать эти случаи.

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