Взрыв COVID-19 в Белоруссии

Аргументы Недели → Жаркое из блогов 13+

10 апреля 2020, 12:04 [ «Аргументы Недели» ]

Наверное это не просто в подобных ситуациях найти золотую середину, чтобы пройти ее максимально эффективно, лавируя между количеством инфицированных и ущербом для экономики страны (и собственно гражданам).

У нас в стране, как мне кажется, слишком рано стартанули с "жестью", а Лукашенко до последнего утверждал, что: «А жрать что будем? Скажите, как там на «удаленке» доить коров или выходной объявить? Это нереально. А кто-то будет сидеть дома без работы, и им зарплату сохранять. Это что, справедливо? Мы раскалываем общество. Этого делать нельзя»

И вот за сегодняшние сутки рост новых случаев составил +37% (420 человек) — рекорд с начала эпидемии в стране, и специалисты говорят, что это только начало.

До этого момента в стране не были введены минимальные карантинные меры. Границы открыты, работают учебные заведения и детские сады, проходят субботники, футбольные матчи и массовые мероприятия.

Власти говорили, что никакого коронавируса нет, а есть психоз и паника. Однако уже сегодня карантинные меры должны серьезно ужесточить.

Тем временем, на НПЗ «Нафтан» начинается паника. Нефтеперерабатывающий завод может встать: на карантин отправлен практически весь руководящий состав предприятия, который присутствовал на совещании с главврачом заводской поликлиники, позже госпитализированного с коронавирусом. На карантин также помещен глава города Новополоцк.

Как водится блогеры и независимые СМИ пишут о переполненных больницах, остром дефиците индивидуальных средств защиты (в результате чего много заболевших врачей), подписках о неразглашении, которые требуют с медиков. В соцсетях люди пишут об умерших родственниках с коронавирусом и попытках властей замолчать эти случаи.

Правда это или нет никто не знает ...

А может быть сегодняшний всплеск связан с тем, что несколько дней назад в СМИ проходила информация о том, что Россия поставила в Белоруссию 10 тысяч тест-систем для выявления коронавируса нового типа. Об этом сообщали в российском посольстве в Белоруссии.

Источники: https://masterok.livejournal.com/6143065.html