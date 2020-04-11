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Политолог заявил о «чудовищном эксперименте» Лукашенко над белорусами в условиях эпидемии COVID-19

, 13:06 [ «Аргументы Недели» ]

Политолог заявил о «чудовищном эксперименте» Лукашенко над белорусами в условиях эпидемии COVID-19
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, Alex Halada / globallookpress.com

Александр Лукашенко решил поставить «чудовищный эксперимент» над своим народом в условиях эпидемии смертельно опасного коронавируса COVID-19. Соответствующую точку зрения высказал Илья Гращенков, отечественный политический эксперт.

Аналитик напомнил в своем Telegram-канале, что президент Белоруссии на первых порах отрицал существование эпидемии. Осознав свой просчет, Лукашенко не стал извиняться и принимать срочные меры для исправления ситуации, а решился поставить «чудовищный эксперимент», написал Гращенков. Согласно точке зрения автора поста, белорусский лидер продолжает игнорировать опасность, которую несет COVID-19. Подобное поведение приведет к гибели десятков тысяч человек, предсказал политолог.

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