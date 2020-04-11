Коронавирус 11 апреля: в Москве введут пропускной режим, в Италии продлили карантин

Аргументы Недели → Общество 13+

11 апреля 2020, 09:43 [ «Аргументы Недели», Ксения Калуга ]

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К утру 11 апреля число инфицированных коронавирусом достигло 1 702 828 человек. Погибли 102 835 зараженных. Выздоровели 377 705. «Аргументы недели» делятся самыми актуальными новостями к этому часу.



