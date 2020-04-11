Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

Коронавирус 11 апреля: в Москве введут пропускной режим, в Италии продлили карантин

, 09:43 [ «Аргументы Недели», ]

Коронавирус 11 апреля: в Москве введут пропускной режим, в Италии продлили карантин
pixabay.com

К утру 11 апреля число инфицированных коронавирусом достигло 1 702 828 человек. Погибли 102 835 зараженных. Выздоровели 377 705. «Аргументы недели» делятся самыми актуальными новостями к этому часу.

  • В Италии продлили карантин до 3 мая. Премьер-министр страны Джузеппе Конте сказал, что это непростое решение. При этом он добавил, что с 14 апреля будут открыты книжные магазины и магазины для детей.

  • В США число умерших от COVID-19 за сутки впервые превысило 2 тысячи человек. Эти данные привёл Университет Джонса Хопкинса в Балтиморе. На настоящий момент количество смертей в Америке достигло 18 637.

  • В Москве введут пропускной режим. Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что начиная с понедельника ситуация в городе начала ухудшаться. Количество больных растёт. «На следующей неделе будем постепенно вводить пропускной режим. На первом этапе введем его для поездок на работу. На втором этапе – для поездок в других целях. И на третьем этапе – если понадобится – передвижение внутри района», – сказал Собянин.

  • Google и Apple создадут технологию, которая будет отслеживать контакты людей, заражённых коронавирусом. Компании уверяют, что после запуска программы не будут нарушены ни неприкосновенность личной жизни пользователей, ни их безопасность.

  • В Китае за сутки выявили 46 новых случаев заражения COVID-19. Национальная комиссия по вопросам здравоохранения отметила, что 42 случая – завозные. В общей сложности в стране коронавирус диагностирован у 81 953 человек, погибли 3 339.

  • В Тюмени скончалась первая пациентка с коронавирусной инфекцией. Это была 66-летняя женщина, которая прилетела из Москвы. Она с первого дня госпитализации находилась в тяжелом состоянии.

 

Общество

В Москве умерли еще восемь пациентов с коронавирусом. Одному было 39 лет

В Москве умерли еще восемь пациентов с коронавирусом. Одному было 39 лет

Оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил, что в Москве скончались восемь пациентов с диагностированным у них коронавирусом нового типа. Кроме того, возраст умерших варьируется от 39 до 84 лет.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью