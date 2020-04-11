Коронавирус 11 апреля: в Москве введут пропускной режим, в Италии продлили карантин

К утру 11 апреля число инфицированных коронавирусом достигло 1 702 828 человек. Погибли 102 835 зараженных. Выздоровели 377 705. «Аргументы недели» делятся самыми актуальными новостями к этому часу.
- В Италии продлили карантин до 3 мая. Премьер-министр страны Джузеппе Конте сказал, что это непростое решение. При этом он добавил, что с 14 апреля будут открыты книжные магазины и магазины для детей.
- В США число умерших от COVID-19 за сутки впервые превысило 2 тысячи человек. Эти данные привёл Университет Джонса Хопкинса в Балтиморе. На настоящий момент количество смертей в Америке достигло 18 637.
- В Москве введут пропускной режим. Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что начиная с понедельника ситуация в городе начала ухудшаться. Количество больных растёт. «На следующей неделе будем постепенно вводить пропускной режим. На первом этапе введем его для поездок на работу. На втором этапе – для поездок в других целях. И на третьем этапе – если понадобится – передвижение внутри района», – сказал Собянин.
- Google и Apple создадут технологию, которая будет отслеживать контакты людей, заражённых коронавирусом. Компании уверяют, что после запуска программы не будут нарушены ни неприкосновенность личной жизни пользователей, ни их безопасность.
- В Китае за сутки выявили 46 новых случаев заражения COVID-19. Национальная комиссия по вопросам здравоохранения отметила, что 42 случая – завозные. В общей сложности в стране коронавирус диагностирован у 81 953 человек, погибли 3 339.
- В Тюмени скончалась первая пациентка с коронавирусной инфекцией. Это была 66-летняя женщина, которая прилетела из Москвы. Она с первого дня госпитализации находилась в тяжелом состоянии.