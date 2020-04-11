В США число умерших от коронавируса за сутки впервые превысило 2 тысячи человек

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11 апреля 2020, 07:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Известия

Фото: Pixabay

По данным Университета Джонса Хопкинса в Балтиморе, в Штатах зафиксирован печальный рекорд – за сутки в стране скончалось от коронавируса более 2 тысяч человек.

На настоящий момент количество смертей, вызванных COVID-19, в США достигло 18 637. Получается, что чуть более чем за сутки коронавирус унес жизни более 2508 жителей страны.

Всего в США с начала эпидемии было выявлено 499,2 тысячи случаев заражения – это также данные Университета Джона Хопкинса. По показателю зараженности населения Штаты прочно удерживают первое место в мире.

Ранее Трамп заявлял, что в США коронавирус унесет жизни менее 100 тысяч человек.