Трамп: в США коронавирус унесет жизни менее 100 тыс. человек

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10 апреля 2020, 21:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

президент США Дональд Трамп, Oliver Contreras/Keystone Press Agency

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в пятницу, 10 апреля, заявил, что, согласно скорректированным оценкам властей, из-за коронавируса нового типа в стране умрут менее 100 тыс. человек.

В рамках сегодняшнего брифинга американский лидер отметил, что раньше власти США говорили, что минимальное количество жертв COVID-19 в стране будет от 100 тысяч до 225 тысяч, если ничего не предпринимать.

Трамп уточнил, что в настоящий момент кажется, что от коронавирусной инфекции на территории страны скончаются гораздо меньше 100 тысяч человек.