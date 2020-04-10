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Трамп заявил о важности молитвы в борьбе с COVID-19

, 20:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Трамп заявил о важности молитвы в борьбе с COVID-19
президент США Дональд Трамп, Tasos Katopodis/CNP/AdMedia
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в Страстную пятницу по католическому и протестантскому календарю высказался о высокой важности молитвы в борьбе с коронавирусом нового типа.
 
Трамп подчеркнул, что в этом году верующие не могут собраться вместе на Пасху, однако имеют возможность использовать "священные дни" для сосредоточения на молитве, размышлениях и установлении личных отношений с Богом.
 
Американский лидер попросил всех американцев молиться о том, чтобы Господь исцелил заболевших коронавирусом нового типа, утешил всех скорбящих, возродил надежду в каждом, кто страдает, а также укрепил дух врачей и медработников.
 
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ЕТ

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