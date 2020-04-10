Трамп заявил о важности молитвы в борьбе с COVID-19

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в Страстную пятницу по католическому и протестантскому календарю высказался о высокой важности молитвы в борьбе с коронавирусом нового типа.

Трамп подчеркнул, что в этом году верующие не могут собраться вместе на Пасху, однако имеют возможность использовать "священные дни" для сосредоточения на молитве, размышлениях и установлении личных отношений с Богом.

Американский лидер попросил всех американцев молиться о том, чтобы Господь исцелил заболевших коронавирусом нового типа, утешил всех скорбящих, возродил надежду в каждом, кто страдает, а также укрепил дух врачей и медработников.

"Наша нация прорвется так, как никогда не бывало", – заключил президент США.