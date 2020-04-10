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Вылечившаяся от COVID-19: «Мои собственные ребра меня душили со всех сторон»

, 20:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: YouTube

Вылечившаяся от COVID-19: «Мои собственные ребра меня душили со всех сторон»
рентген, Alexander Legky/Global Look Press
Татьяна Балюк, живущая во французском городе Монпелье, рассказала о симптомах коронавирусной инфекции, а также о том, как ее лечили. Женщина почувствовала недомогание около трех недель назад.
 
Балюк в рамках программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" сообщила, что ощутила сильное давление в грудной клетке. Татьяна отметила, что даже ела стоя, поскольку сидя задыхалась. Женщине казалось, что ее "душат собственные ребра". "Это очень страшное ощущение", – подчеркнула она.
 
Через три дня у Балюк произошел приступ, однако "скорая" приехала на вызов лишь через 40-50 минут. Татьяне подключили кислород в палаточном госпитале, а чуть позже муж забрал ее домой, поскольку в больницу направляли только "тяжелых" больных.
 
К настоящему моменту женщина вылечилась.
ЕТ

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