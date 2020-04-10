Две женщины вылечились от коронавируса в Саратовской области

В Саратовской области две женщины вылечились от коронавирусной инфекции нового типа. Соответствующую информацию в пятницу, 10 апреля, предоставило областное министерство информации и печати.

К настоящему моменту на территории Саратовской области лабораторно подтверждены 35 случаев заражения COVID-19. Скончались два человека, а еще двое вылечились.

Подчеркивается, что выздоровели две женщины 60 и 23 лет. Одна из них лечилась в стационаре, а другая была на амбулаторном лечении.