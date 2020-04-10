Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

Две женщины вылечились от коронавируса в Саратовской области

, 19:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Две женщины вылечились от коронавируса в Саратовской области
пробирка, pixabay.com
В Саратовской области две женщины вылечились от коронавирусной инфекции нового типа. Соответствующую информацию в пятницу, 10 апреля, предоставило областное министерство информации и печати.
 
К настоящему моменту на территории Саратовской области лабораторно подтверждены 35 случаев заражения COVID-19. Скончались два человека, а еще двое вылечились.
 
Подчеркивается, что выздоровели две женщины 60 и 23 лет. Одна из них лечилась в стационаре, а другая была на амбулаторном лечении.
 
Сейчас медицинскую помощь в регионе получают 29 заболевших коронавирусом нового типа.
ЕТ

Общество

Правительство РФ увеличило предельный размер займа для ипотечных каникул

Правительство РФ увеличило предельный размер займа для ипотечных каникул

Днем в пятницу, 10 апреля, стало известно, что правительство Российской Федерации приняло решение повысить предельный размер займа для ипотечных каникул, введенных из-за эпидемии коронавируса.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью