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Российские ученые доказали эффективность препарата против COVID-19

, 18:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Российские ученые доказали эффективность препарата против COVID-19
лаборатория, pixabay.com
В Федеральном медико-биологическом агентстве России вечером в пятницу, 10 апреля, сообщили, что к настоящему моменту противовирусная активность препарата "Мефлохин" против COVID-19 доказана.
 
Руководитель ФМБА России Вероника Скворцова подчеркнула, что "Мефлохин" полностью блокирует развитие цитопатического действия возбудителя COVID-19 в культуре клеток в концентрации 2 мкг/л. Подчеркивается, что вышеуказанная концентрация в плазме крови пациента достигается в ходе приема препарата в терапевтических дозах, которые позволено применять человеку.
 
Исследования проводили специалисты Научно-производственного центра "Фармзащита" ФМБА России с участием 48 Центрального научно-исследовательского института Министерства обороны.
ЕТ

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