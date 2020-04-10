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В России представлена тест-система для выявления коронавируса нового типа за 20 минут

, 16:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В России представлена тест-система для выявления коронавируса нового типа за 20 минут
лаборатория, pixabay.com
Федеральное медико-биологическое агентство России в пятницу, 10 апреля, представило тест-систему на основе чипов, которые позволяют выявить наличие коронавируса нового типа за 15-10 минут.
 
В пресс-службе ФМБА России уточнили, что полтора года назад по поручению министра здравоохранения Вероники Скворцовой специалисты разработали прибор под названием "Индикатор-Био". Он был сконструирован в Троицком инженерном центре.
 
Подчеркивается, что представленная сегодня тест-система для выявления COVID-19, созданная на основе специальных микрофлюидных чипов, была разработана для использования в вышеуказанном приборе.
ЕТ

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