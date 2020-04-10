В России представлена тест-система для выявления коронавируса нового типа за 20 минут

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10 апреля 2020, 16:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

лаборатория, pixabay.com

Федеральное медико-биологическое агентство России в пятницу, 10 апреля, представило тест-систему на основе чипов, которые позволяют выявить наличие коронавируса нового типа за 15-10 минут.

В пресс-службе ФМБА России уточнили, что полтора года назад по поручению министра здравоохранения Вероники Скворцовой специалисты разработали прибор под названием "Индикатор-Био". Он был сконструирован в Троицком инженерном центре.