Академик РАН назвал срок появления настоящего лекарства от коронавируса

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9 апреля 2020, 21:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: МК

фото: pixabay.com

Академик РАН, завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии ПМГМУ имени Сеченова Виталий Зверев рассказал, когда могут появиться «реальные лекарства» от коронавируса нового типа.

Зверев считает, что такая возможность появится, когда будет пройдена первая волна пандемии. По его словам, тогда специалисты в спокойной обстановке смогут работать над препаратом для борьбы с заболеванием, проводя все «испытания, как положено». Эксперт объяснил, что настоящее лекарство от коронавируса появиться через 1,5-2 года.

«Противомалярийные препараты не могут специфически действовать на этот вирус … Они могут наоборот внести нарушение в иммунную систему и еще больше ее расбалансировать», - пояснил он, отметив, что они могут и улучшить иммунную систему, но средства надо подбирать индивидуально.

Зверев уверен, что коронавирус с человечеством «навсегда» и препараты против него еще понадобятся.