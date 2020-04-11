Google и Apple помогут отследить круг лиц, контактировавших с зараженным коронавирусом

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11 апреля 2020, 09:08 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Фото: Pixabay

Компании Google и Apple решили объединиться, чтобы создать технологию, помогающую выявлять, с кем контактировали люди, зараженные коронавирусом.

Сообщается, что новая технология помогут властям стран сдержать распространение коронавируса, позволяя выявить контакты заболевшего человека. Запуск технологии будет происходить в два этапа.

Обе компании заверяют, что после запуска новой программы не будут нарушены ни неприкосновенность личной жизни пользователей, ни их безопасность.

Ранее сообщалось, что самый мощный в мире компьютер поможет создать лекарство от коронавируса.