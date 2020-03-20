Самый мощный в мире компьютер поможет создать лекарство от коронавируса

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20 марта 2020, 20:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Газета.ру

Фото: Pixabay

Американский суперкомпьютер нашел 77 молекул для борьбы с COVID-19. Но одних вычислений мало, дальше ученые начнут проводить эксперименты. Необходимо понять, насколько эффективны в реальности обнаруженные соединения.

Суперкомпьютер Summit создали в 2018 году. Он способен выполнять примерно в миллион раз больше вычислений, чем обычный ноутбук. Машина помогла ученым смоделировать молекулярную динамику прикрепления различных соединений к шипам вируса. Важно было понять, какие соединения смогут помешать вирусу прикрепляться к клеткам организма человека.

Отмечается, что суперкомпьютер потратил на получение результатов пару дней. На обычном устройстве это заняло бы месяцы.

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