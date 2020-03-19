Китайские ученые раскрыли информацию об успешном испытании лекарства от кашля при коронавирусе

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19 марта 2020, 07:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: pexels.com

В Китае Чжан Синьмин, глава Национального центра по развитию биотехнологии, сообщил о применении

для лечения пневмонии у пациентов с диагнозом коронавирус COVID-19 противогриппозного лекарства.

В качестве эксперимента этот препарат давали 240 людям, болевшим коронавирусом в Ухане и 80 пациентам в госпитале в Шэньчжене. У всех заразившихся наблюдался сухой сильный кашель.

Когда пациентам назначили противогриппозный препарат, у большинства в течение двух дней нормализовалась температура. Без применения препарата высокая температура у заболевших новым вирусом держалась более четырех дней. С лекарством кашель проходил у больных через четыре с половиной. У тех, кто не принимал лекарство, кашель не проходил по шесть дней.

Китайские власти намерены использовать этот противогриппозный препарат, - передает телеканал NHK.

Чжан Синьмин также раскрыл, что у употреблявших "Авиган" пациентов через четыре дня был повторно взят тест на коронавирус, и он показал отрицательный результат. У тех, кто не принимал лекарство, коронавирус погибал гораздо дольше, тест показывал отрицательный результат в среднем только через 11 дней.

Китай заявил о распространении в стране нового вируса в декабре прошлого года. Вспышка коронавируса началась в городе Ухань. Специалисты установили возбудителя болезни — это коронавирус нового типа 2019-nCoV. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта признала вспышку COVID-19 пандемией.

По последним данным, число зараженных во всем мире превысило 200 тысяч, из них около восьми тысяч скончались.

Ученые из Института вирусологии города Ухань также сообщали, что противостоять коронавирусу способно лекарство от малярии и аутоиммунных заболеваний хлорохин. Итальянские медики нашли способ лечить COVID-19. Хорошие результаты неожиданно показало лекарство, которым борются с ревматоидным артритом.