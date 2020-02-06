Китайские ученые нашли лекарство от коронавируса

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6 февраля 2020, 12:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Вести

Фото: Pixabay

Вылечить коронавирус может лекарство от малярии и аутоиммунных заболеваний. К такому выводу пришли ученые из Института вирусологии города Ухань, которые выявили препарат, способный противостоять коронавирусу нового типа 2019-nCoV.

Лекарство от малярии и аутоиммунных заболеваний называется хлорохин. Он способен изменять показатели кислотности внутри клетки, а также воздействовать на рецепторы вируса атипичной пневмонии и усиливать противовирусное действие.

Исследователи отмечают, что лекарство отличается безопасностью и низкой стоимостью. Хлорохин сразу разносится по всему организму, включая легкие, что гарантирует его эффективность. Известно, что хлорохин применяют для борьбы с малярией уже 70 лет.

Ранее сообщалось, что в Китае протестируют российский препарат от коронавируса.