Российский препарат от коронавируса протестируют в Китае

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4 февраля 2020, 12:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: Pixabay

Китай протестирует российский противовирусный препарат от коронавируса 2019-nCov. Лекарство называется триазавирин.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Сергей Краевой. При этом он добавил, что выделить штамм самого вируса у зараженных пациентов, находящихся в России, российским медикам пока не удалось.

По последним данным, число подтвержденных случаев заражения по всему миру превысило 20 тысяч пациентов, 427 человек умерли. Самая сложная ситуация в Китае, однако вирус проник и в другие страны, в том числе в Россию.