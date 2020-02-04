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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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Российский препарат от коронавируса протестируют в Китае

, 12:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Российский препарат от коронавируса протестируют в Китае
Фото: Pixabay

Китай протестирует российский противовирусный препарат от коронавируса 2019-nCov. Лекарство называется триазавирин.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Сергей Краевой.  При этом он добавил, что  выделить штамм самого вируса у зараженных пациентов, находящихся в России, российским медикам пока не удалось.

По последним данным, число подтвержденных случаев заражения по всему миру превысило 20 тысяч пациентов, 427 человек умерли. Самая сложная ситуация в Китае, однако вирус проник и в другие страны, в том числе в Россию.

ДВа

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