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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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В Китае решили сжигать тела погибших от коронавируса

, 09:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: kp.ru

В Китае решили сжигать тела погибших от коронавируса
Фото: pixabay.com

Число погибших от коронавируса в Китае уже превысило 400 человек. Правительство Поднебесной приняло решение запретить родным прощение с погибшими, а тела жертв заболевания кремировать, передаёт kp.ru.

Власти КНР выпустили директиву, согласно которой запрещаются любые церемонии прощания с погибшими от коронавируса. Тем самым руководство страны надеются предотвратить дальнейшее распространение опасной болезни. В документе отмечается, что останки погибших пациентов нельзя перевозить между провинциями, а также захоронять.

Тела умерших от коронавируса упаковывают в плотный материал и на специальных машинах отвозят в один из разрешенных крематориев.

АБ

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