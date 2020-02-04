В Китае решили сжигать тела погибших от коронавируса

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4 февраля 2020, 09:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: kp.ru

Фото: pixabay.com

Число погибших от коронавируса в Китае уже превысило 400 человек. Правительство Поднебесной приняло решение запретить родным прощение с погибшими, а тела жертв заболевания кремировать, передаёт kp.ru.

Власти КНР выпустили директиву, согласно которой запрещаются любые церемонии прощания с погибшими от коронавируса. Тем самым руководство страны надеются предотвратить дальнейшее распространение опасной болезни. В документе отмечается, что останки погибших пациентов нельзя перевозить между провинциями, а также захоронять.

Тела умерших от коронавируса упаковывают в плотный материал и на специальных машинах отвозят в один из разрешенных крематориев.