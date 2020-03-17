В Италии научились лечить коронавирус лекарством от артрита

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17 марта 2020, 20:52 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

встреча украинцев, прибывших из Уханя на facebok-фото Владимира Зеленского

Итальянские медики нашли способ лечить COVID-19. Хорошие результаты неожиданно показало лекарство, которым борются с ревматоидным артритом.

О впечатляющих результатах рассказала итальянская газета La Republica. Способ исцеления был найден в больнице Неаполя.

Перед экспериментами план лечения был утвержден научным сообществом. Лекарство от артрита было прописано четырем пациентам, у которых был диагностирован коронавирус. В тяжелом состоянии они находились в реанимации.

«Четырем пациентам в реанимации лучше», — сообщили итальянские медики: «По первому пациенту мы ждем оценки реаниматолога. У трех из четырех пациентов, получавших препарат, начиная с субботы был получен превосходный ответ».

Тем временем об успешном излечении пациентов, находившихся в тяжелом состоянии, уже сообщили еще в двух городах.

Коронавирус стал опаснейшим заболеванием последнего времени. В Иране из-за него отпустили домой 85 тысяч заключенных. В Европе COVID-19 спровоцировал панику.