В Иране заключенных отправили домой из-за коронавируса

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17 марта 2020, 16:02 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

фото: pixabay.com

Несколько десятков тысяч заключенных отпущены домой в Иране. Такое решение было принято в рамках профилактики эпидемии коронавируса. О нем сообщил Высший судебный совет официального Тегерана Гулам Хусейн.

Сейчас в иранских тюрьмах остались лишь особо опасные преступники. На дом были отпущены 85 тысяч заключенных.

Коронавирус стал одним из опаснейших заболеваний последнего времени. В Иране ситуация одна из самых острых. Вирус подкосил уже политическую элиту страны.

Чуть больше недели назад количество заболевших в Иране достигло отметки в 7 тысяч человек.