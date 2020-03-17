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В Иране заключенных отправили домой из-за коронавируса

, 16:02 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ]

В Иране заключенных отправили домой из-за коронавируса
фото: pixabay.com

Несколько десятков тысяч заключенных отпущены домой в Иране. Такое решение было принято в рамках профилактики эпидемии коронавируса. О нем сообщил Высший судебный совет официального Тегерана Гулам Хусейн.

Сейчас в иранских тюрьмах остались лишь особо опасные преступники. На дом были отпущены 85 тысяч заключенных.

Коронавирус стал одним из опаснейших заболеваний последнего времени. В Иране ситуация одна из самых острых. Вирус подкосил уже политическую элиту страны.

Чуть больше недели назад количество заболевших в Иране достигло отметки в 7 тысяч человек.

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