В Иране заключенных отправили домой из-за коронавируса

Несколько десятков тысяч заключенных отпущены домой в Иране. Такое решение было принято в рамках профилактики эпидемии коронавируса. О нем сообщил Высший судебный совет официального Тегерана Гулам Хусейн.
Сейчас в иранских тюрьмах остались лишь особо опасные преступники. На дом были отпущены 85 тысяч заключенных.
Коронавирус стал одним из опаснейших заболеваний последнего времени. В Иране ситуация одна из самых острых. Вирус подкосил уже политическую элиту страны.
Чуть больше недели назад количество заболевших в Иране достигло отметки в 7 тысяч человек.