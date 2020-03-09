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Количество заразившихся коронавирусом в Иране превысило 7 тысяч

, 14:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Количество заразившихся коронавирусом в Иране превысило 7 тысяч
коронавирус в Иране, Ahmad Halabisaz/Xinhua

Количество заразившихся коронавирусом нового типа в Иране в понедельник, 9 марта, превысило 7 тысяч человек. Согласно последней информации, в стране было зафиксировано 237 летальных исходов.

Глава департамента по связям с общественностью министерства здравоохранения и медицинского образования республики Киянуш Джаханпур отметил, что в Иране выявлен 7161 случай заражения коронавирусной инфекцией.

Ранее в СМИ поступала информация о 6566 заболевших и 194 летальных исходах.

Сегодня стало известно, что в Иране семь человек погибли из-за страха заразиться коронавирусом.

ЕТ

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