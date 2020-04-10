Путин поздравил экипаж МКС с Днем космонавтики и рассказал о разговоре с Трампом

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10 апреля 2020, 20:25 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин провел сеанс прямой связи с международной космической станцией. Он поздравил космонавтов с Днем космонавтики и отметил, что освоение космоса всегда было и остается для человечества символом прогресса и развития.

Глава государства отметил, что у России богатый опыт международного сотрудничества в космосе, и «мы рады, что наши специалисты успешно работают по программе МКС с коллегами из Соединённых Штатов Америки – одной из ведущих космических держав». По его словам, это наглядный пример эффективного партнерства наших стран в интересах всего человечества, в том числе и в борьбе с пандемией коронавируса, о чем Путин говорил накануне с президентом США Дональдом Трампом.

«Вчера только с президентом Соединённых Штатов обсуждали эти проблемы, и еще предстоят у нас разговоры на эту тему. В общем, сотрудничество развивается, слава богу, не только в космосе, но и в других областях», – цитирует путина пресс-служба Кремля.

Ранее Дмитрий Песков рассказал о планах российского лидера на следующую неделю.