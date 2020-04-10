Дмитрий Песков рассказал о планах российского лидера на следующую неделю

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10 апреля 2020, 16:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

kremlin.ru

Стало известно, что Владимир Путин планирует провести мероприятия следующей недели в режиме видеоконференций. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков также обратил внимание на то, что российский лидер сейчас «идет по мегакрупным отраслям» и поднимает «антикризисную проблематику» - тему функционирования отраслей в специфических условиях, связанных с эпидемиологической ситуацией. Он также уточнил: Путин в четверг говорил с предприятиями ОПК, дальше эти совещания будут продолжаться по разным секторам.

Ранее председатель думского комитета по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев внес на рассмотрение правительства предложения по модернизации туристической отрасли.