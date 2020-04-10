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Дмитрий Песков рассказал о планах российского лидера на следующую неделю

, 16:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

Дмитрий Песков рассказал о планах российского лидера на следующую неделю
kremlin.ru

Стало известно, что Владимир Путин планирует провести мероприятия следующей недели в режиме видеоконференций. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков также обратил внимание на то, что российский лидер сейчас «идет по мегакрупным отраслям» и   поднимает «антикризисную проблематику» - тему функционирования отраслей в специфических условиях, связанных с эпидемиологической ситуацией. Он также уточнил: Путин в четверг говорил с предприятиями ОПК, дальше эти совещания будут продолжаться по разным секторам.

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