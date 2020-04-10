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Михаил Дегтярев считает, что «пора заканчивать с поддержкой выездного туризма»

, 16:02 [ «Аргументы Недели» ]

Михаил Дегтярев считает, что «пора заканчивать с поддержкой выездного туризма»
Фото: сайт Госдума РФ

Председатель думского комитета по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев внес на рассмотрение правительства предложения по модернизации туристической отрасли.

«Кризис – это возможность для перевода отраслей в цифру, в туристической отрасли – это электронная путевка. Настало время модернизировать всю отрасль, ввести механизм финансовых гарантий, увязать «Электронную путевку» с фондом персональной ответственности туроператоров», – заявил Дегтярев на встрече фракция ЛДПР с председателем правительства Михаилом Мишустиным.

Дегтярёв предложил сделать выводы по государственной политике в сфере туризма, которые стали очевидны в период мировой пандемии. По его словам, в первую очередь необходимо стимулировать предложение на собственном рынке.

«С поддержкой выездного туризма пора заканчивать. Вывозим деньги – завозим заразу. Это неприемлемо. Поддержку после кризиса должны получить те инвесторы и туроператоры, которые ориентированы исключительно на российский рынок», - сказал парламентарий.

Говоря о механизмах развития внутреннего туризма, он отметил, что  объекты инфраструктуры сейчас разбросаны по ведомствам, по госбанкам, и инвестиции проходят медленно и хаотично. Давно назрела необходимость создать государственный фонд туристической реновации и уже из него отдавать бизнесу готовые инвестпроекты».

Ранее туроператоры попросили разрешить им заморозить выплату компенсаций за отмененные туры.

ДВа

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