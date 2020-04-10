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Стало известно, как мошенники работают «под прикрытием» коронавируса

, 17:16 [ «Аргументы Недели» ]

Стало известно, как мошенники работают «под прикрытием» коронавируса
хакер, pixabay.com
Начальник отдела по противодействию мошенничеству компании "Инфосистемы Джет" Алексей Сизов рассказал об основных направлениях деятельности мошенников на фоне распространения коронавируса нового типа.
 
В "лапы" аферистов легче всего сейчас попасть тем людям, которые отменяют свои путешествия и ранее приобретенные авиабилеты. Сизов в беседе с Радио Sputnik отметил, что некоторые граждане активно консультируются на форумах и в соцсетях. Мошенники читают эти сообщения, а затем выдают себя за сотрудников компаний и просят личные данные "клиента". Предоставлять эту информацию ни в коем случае нельзя.
 
Жертвами мошенников становятся также посетители медучреждений. Нередко аферисты делают рассылку, в которой содержится информация об изменении графика работы поликлиники или больницы. В письме содержится ссылка, после перехода по которой получателя просят ввести личные данные. Это позволяет злоумышленникам заразить телефон или компьютер пользователя вирусом, способным похитить платежные реквизиты.
 
Третье направления мошенничества – это деятельность "госорганов". Принцип тот же – рассылка фейковых писем от лица сотрудников государственных учреждений. Алексей Сизов советует отправлять в спам все послания, вызывающие хоть малейшее сомнение.
 
Не исключено, что скоро появится и четвертый вид деятельности для аферистов. В регионах, где будут введены электронные пропуска, мошенники начнут рассылать письма, предлагать приложения, призывать регистрироваться на том или ином сайте, чтобы получить пропуск, а затем будут получать обманным путем личные данные гражданина.
ЕТ

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