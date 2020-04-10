Стало известно, как мошенники работают «под прикрытием» коронавируса

В "лапы" аферистов легче всего сейчас попасть тем людям, которые отменяют свои путешествия и ранее приобретенные авиабилеты. Сизов в беседе с Радио Sputnik отметил, что некоторые граждане активно консультируются на форумах и в соцсетях. Мошенники читают эти сообщения, а затем выдают себя за сотрудников компаний и просят личные данные "клиента". Предоставлять эту информацию ни в коем случае нельзя.

Жертвами мошенников становятся также посетители медучреждений. Нередко аферисты делают рассылку, в которой содержится информация об изменении графика работы поликлиники или больницы. В письме содержится ссылка, после перехода по которой получателя просят ввести личные данные. Это позволяет злоумышленникам заразить телефон или компьютер пользователя вирусом, способным похитить платежные реквизиты.

Третье направления мошенничества – это деятельность "госорганов". Принцип тот же – рассылка фейковых писем от лица сотрудников государственных учреждений. Алексей Сизов советует отправлять в спам все послания, вызывающие хоть малейшее сомнение.

Не исключено, что скоро появится и четвертый вид деятельности для аферистов. В регионах, где будут введены электронные пропуска, мошенники начнут рассылать письма, предлагать приложения, призывать регистрироваться на том или ином сайте, чтобы получить пропуск, а затем будут получать обманным путем личные данные гражданина.