Количество заболевших COVID-19 в Хабаровском крае увеличилось до 11 человек

На территории Хабаровского края количество зараженных COVID-19 увеличилось до одиннадцати человек. Соответствующую информацию утром в воскресенье, 5 апреля, предоставили в минздраве региона.

Одиннадцатый пациент с коронавирусной инфекцией в настоящий момент находится в инфекционном отделении больницы в состоянии средней тяжести.