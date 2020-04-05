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Количество заболевших COVID-19 в Хабаровском крае увеличилось до 11 человек

, 08:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Количество заболевших COVID-19 в Хабаровском крае увеличилось до 11 человек
анализ крови, pixabay.com
На территории Хабаровского края количество зараженных COVID-19 увеличилось до одиннадцати человек. Соответствующую информацию утром в воскресенье, 5 апреля, предоставили в минздраве региона.
 
Одиннадцатый пациент с коронавирусной инфекцией в настоящий момент находится в инфекционном отделении больницы в состоянии средней тяжести.
 
Подчеркивается, что четверо зараженных коронавирусом в Хабаровском крае в возрасте 18-45 лет, шестеро – 45-65 лет, а также один человек старше 65 лет. Больше половины из них заразились COVID-19 после контакта с уже заболевшими гражданами на территории региона.
ЕТ
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