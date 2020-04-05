Вирусолог рассказал, сможет ли весеннее тепло победить COVID-19

Доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн рассказал, сможет ли весеннее тепло победить коронавирус нового типа. Ранее информация о вышеуказанной возможности появилась на просторах сети.

Альштейн полагает, что смена погоды на эпидемии COVID-19 никак не отразится и не задержит ее. Эксперт отметил, что ждать "помощи" от погоды в борьбе с коронавирусной инфекцией следует к лету, так как эпидемии респираторных заболеваний чаще происходят в нежаркие времена года. Дело в том, что в летний период люди менее восприимчивы к подобным болезням.