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Вирусолог рассказал, сможет ли весеннее тепло победить COVID-19

, 07:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

Вирусолог рассказал, сможет ли весеннее тепло победить COVID-19
цветение сливы, pixabay.com
Доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн рассказал, сможет ли весеннее тепло победить коронавирус нового типа. Ранее информация о вышеуказанной возможности появилась на просторах сети.
 
Альштейн полагает, что смена погоды на эпидемии COVID-19 никак не отразится и не задержит ее. Эксперт отметил, что ждать "помощи" от погоды в борьбе с коронавирусной инфекцией следует к лету, так как эпидемии респираторных заболеваний чаще происходят в нежаркие времена года. Дело в том, что в летний период люди менее восприимчивы к подобным болезням.
 
Профессор выразил уверенность, что меры по борьбе с коронавирусом принесут плоды, вследствие чего в скором времени темпы распространения COVID-19 на территории России могут начать замедляться.
ЕТ
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