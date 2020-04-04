В родительском комитете оценили возможное продление учебного года

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4 апреля 2020, 17:03 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Фото: pixabay.com

Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец допустила, что в России могут продлить учебный год на несколько дней. Она отметила, что дистанционное обучение не может полностью заменить детям школу.

Волынец считает, что продление учебного года станет логичной компенсацией потерь качества образования, которые школьники и учителя могут ощутить из-за режима самоизоляции и дистанционного обучения.

«Несмотря на то, что всех детей перевели на дистанционное образование, его качество далеко не везде одинаково. Не все школы с технической точки зрения были готовы к такому переходу. Даже в случае технической готовности не все учителя обладают всеми необходимыми навыками для обучения детей онлайн», - отметила она.