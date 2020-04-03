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Минпросвещения РФ не исключает, что школьникам придется учиться летом

, 15:03 [ «Аргументы Недели» ]

Минпросвещения РФ не исключает, что школьникам придется учиться летом
pixabay.com

Министерство просвещения РФ всячески старается завершить учебный год к лету, но не исключает возможности продления занятий из-за пандемии COVID-19, заявил замминистра просвещения России Дмитрий Глушко.

В настоящий момент учебный год идет по графику, и министерство прилагает усилия к тому, чтобы процесс был выстроен так, чтобы школьники получили возможность летом отдохнуть. Но многое будет зависеть от развития ситуации с коронавирусом, отметил Глушко во время онлайн-трансляции "Домашний час", посвященной дистанционному обучению.

Об этом же на днях говорил глава Министерства просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов. По его словам, все будет зависеть от добросовестности россиян в вопросах соблюдения рекомендаций властей.

Напомним, ранее было принято решение о переносе сроков ЕГЭ с 25 мая на 8 июня. Сроки начала Основого госэкзамена (ОГЭ) для девятиклассников также перенесены на 9 июня.

НС

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